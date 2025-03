In dieser Harzer Stadt gibt es das beste Eis Europas

Wernigerode - In Wernigerode ( Harz ) wird das beste Eis Europas verkauft! Das Eiscafé Venezia hat beim Gelato Europe Cup den ersten Platz belegt.

Damit qualifiziert sich das Lokal in Wernigerode für das Weltfinale im Januar nächsten Jahres.

Vier Monate lang habe der gelernte Konditor an seinen Rezepten getüftelt, um die Konkurrenz schlagen zu können.

Seine Familie mit italienischen Wurzeln bietet seit 30 Jahren Eiscreme in dem Harzer Erholungsort an, wie der MDR berichtete.

Der junge Eismeister Tiziano Santin könnte also schon 2026 zum Weltmeister gekürt werden. Damit würde er sicherlich seinen Vater Giovanni glücklich machen, der selbst schon an vielen Eiswettbewerben teilgenommen hat, so T-Online.