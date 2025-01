Schneevergnügen am Wochenende: Harz-Pisten sind geöffnet!

Wernigerode - Seit Wochen wartet der Harz auf das richtige Wetter für Wintersportler. Am Wochenende öffnen erstmals in dieser Saison mehrere Lifte - nicht nur für Rodler.

In Sankt Andreasberg am Matthias-Schmidt-Berg sollen Skifahrer von Samstag an erste Schwünge machen können, sagte Geschäftsführer Karsten Otto.

Auch auf dem Bocksberg in Goslar-Hahnenklee kommen Rodler bereits auf ihre Kosten. Mit der Gondelbahn werden sie dort zum Gipfel befördert. Für Skifahrer soll dort am Samstag unter anderem der Sessellift in Betrieb gehen.

Bereits seit dem heutigen Freitag läuft in Torfhaus der Rodellift, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Er soll jetzt erst einmal täglich geöffnet haben. Der Skilift soll am Samstag hinzukommen.

Auch die Schneekanonen kommen wieder zum Einsatz. © Matthias Bein/dpa

Die Hänge sollen heute mit Pistenraupen präpariert werden. Die steilen Pisten würden aber noch nicht geöffnet - "dafür reicht der Schnee nicht".

Am benachbarten Sonnenberg sollen alle drei Skilifte laufen. Ähnlich wie am Bocksberg wird auch am Sonnenberg ausschließlich auf Naturschnee gefahren.

Am Wurmberg in Braunlage nimmt am Wochenende die Seilbahn ihren Betrieb auf, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Für Skifahrer wird zumindest der Schlepplift im Bereich Hexenritt geöffnet - die restlichen Pisten sollen in der kommenden Woche öffnen.

Langläufer können unter anderem auf der Wiesenloipe bei Tanne und in der Bergstadt Altenau Meter machen. Dort sind vier Loipen geöffnet. Auch in Sankt Andreasberg, Braunlage oder Friedrichsbrunn sind Loipen gespurt. Weitere Strecken sind dem Harzer Tourismusverband zufolge in Vorbereitung.

Zudem sollen auch in kleineren Skigebieten die Lifte laufen. Am Samstag und Sonntag etwa im Zwölfmorgental in Wernigerode oder in Schulenberg. In Hohegeiß und Altenau soll am Wochenende zudem ein jeweils ein Rodellift laufen.