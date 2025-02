Viele Verletzte und teure Schäden: Mehrere Unfälle im Harz

Halberstadt - Die Polizei im Landkreis Harz hatte in den vergangenen 24 Stunden allerhand zu tun. Auf glatten Straßen kam es zu mehreren Unfällen und vielen Verletzten.

Beide Personen wurden dabei leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Aufgrund der Glätte verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser drehte sich, krachte gegen eine Leitplanke und kam auf der Straße zum Stehen.

Am gestrigen Sonntagnachmittag musste gegen 15.30 Uhr auf der B81 zwischen Hasselfelde und Wendefurth eine Vollsperrung her. Grund dafür war der Unfall einer 60 Jahre alten Autofahrerin.

Der Renault krachte nach der Berührung gegen eine Leitplanke und verblieb auf der Straße. Beide Fahrerinnen und eine 39 Jahre alte Insassin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch für sie ging es mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Sie kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Renault. Infolgedessen kam ihr Fiat von der Straße ab und überschlug sich. In einem Straßengraben kam er auf dem Dach liegend zum Stehen.

Am heutigen Montagmorgen krachte es ebenfalls auf der Landstraße bei Radisleben . Gegen 8.20 Uhr ist dabei eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Fiats aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Auch in Harzgerode kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Dort sind um kurz nach 9 Uhr auf der Straße Am Lindenberg ein Linienbus und ein Auto zusammengekracht.

Grund dafür sei eine tief stehende Sonne gewesen, so die Polizei. Diese habe die 31 Jahre alte Fahrerin eines Skoda so sehr geblendet, dass sie den entgegenkommenden Bus nicht mehr rechtzeitig sehen konnte.

Die Skoda-Fahrerin und der 52-jährige Busfahrer erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Für die Frau ging es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich im Bus keine weiteren Fahrgäste.

Während der Skoda abgeschleppt werden musste, konnte der Bus eigenständig weiterfahren. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.