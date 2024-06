Hier fährt der erste Elektro-Bus im Harzer Regionalverkehr

Wernigerode - Am heutigen Dienstag wurde der erste E-Bus für den Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt eingeweiht. Das Fahrzeug der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) soll den ganzen Bereich Wernigerode im Norden des Harzes bedienen.

In den nächsten zwei Jahren wird der Elektrobus im Rahmen eines Modellprojekts getestet, so HVB-Geschäftsführer Christian Fischer gegenüber TAG24 .

In Sachsen-Anhalt tuckern jetzt sechs E-Busse durch die Gegend: Drei fahren im Stadtverkehr von Halle, zwei in Stendal. Das heute in Wernigerode eingeweihte Fahrzeug ist das einzige, was regionale Strecken befährt.

Die Stadt im Nordharz ist schon in der Vergangenheit mit ihrer Busauswahl aufgefallen.

Neben ihren Hybridfahrzeugen und dem neuen E-Bus fahren die HVB nämlich mit einem der nachhaltigsten Kraftstoffe am Markt: Mit sieben Biogas-Bussen hat sich Wernigerode als erste Stadt mit einem fast Co2-neutralen Stadtverkehr im Osten hervorgetan. Das Gas entsteht hierbei aus landwirtschaftlichen Abfällen und Stroh.

Mit ihrem Elektrobus haben die HVB nun ein weiteres Experiment in Sachen nachhaltiger Verkehr in Fahrt gebracht.