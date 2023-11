Knöllchen mit Weihnachtsgruß: Diese Stadt verzichtet vor Weihnachten auf Strafen

Gardelegen - In der Hansestadt Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) können Autofahrer in der Vorweihnachtszeit mit einem blauen Auge davonkommen, anstatt einen Strafzettel zu kassieren.

Wer beim Weihnachts-Shopping in Gardelegen seine Parkzeit überschreitet, bekommt ein Knöllchen der besonderen Art. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Adventszeit umfasst die stressigsten Wochen im Jahr. Beim Organisieren oder beim Kauf von Geschenken kann man schon mal das ein oder andere Vergehen im Straßenverkehr begehen.

Ist die Warteschlange an der Kasse eines Geschäfts in der Innenstadt etwas zu lang und lässt kostbare Zeit verstreichen, könnte bereits ein Zettel an der Windschutzscheibe des abgestellten Autos kleben.

Für Autobesitzer ist das oftmals kein gutes Zeichen. Denn häufig versteckt sich dahinter ein Strafzettel.

Sieht dieser Zettel grün aus und enthält einen etwas längeren Text, kann aufgeatmet werden. Zumindest, wenn man in Gardelegen seinen Einkauf tätigt.

Die Hansestadt in der Altmark zeigt – wie bereits im Vorjahr – Verständnis für gestresste Einkäufer.