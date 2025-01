Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: Bezahltes Studium soll ausgeweitet werden!

Magdeburg - Um dem Lehrermangel im Land zu begegnen, will Sachsen-Anhalt ein Studienprogramm ausweiten, mit dem Lehramtsstudierende für mehrere Jahre an das Land gebunden werden.

Im Land fehlen zwischen 700 und 800 Lehrkräften, insbesondere an den Sekundarschulen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

"Ich brauche jede Lehrkraft", sagte Bildungsministerin Eva Feußner (61, CDU). "Diese Art des Studiums auszudehnen, wäre für mich als Bildungsministerin ein großer Gewinn."

Im vergangenen Wintersemester ist zusammen mit der Universität Magdeburg ein Modellprojekt gestartet, bei dem sich Lehramtsstudierende verpflichten, im Anschluss an die Ausbildung mindestens fünf Jahre an einer Schule in Sachsen-Anhalt zu unterrichten.

Dafür erhalten die Studierenden im Bachelorstudium 1400 Euro pro Monat und im Masterstudiengang etwa 1540 Euro.

Das Modellprojekt soll im nächsten Wintersemester in die nächste Runde gehen.