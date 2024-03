Lotto-Einnahmen werden verteilt: Zwei Millionen Euro für gemeinnützige Projekte

Rund zwei Millionen Euro durch Spieleinnahmen will Lotto Sachsen-Anhalt an gemeinnützige Projekte verteilen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit 1,99 Millionen Euro will die Lotto-Toto GmbH gemeinnützige Projekte in Sachsen-Anhalt fördern. Insgesamt sollen 61 Vorhaben unterstützt werden, teilte der staatliche Anbieter von Lotterien am Freitag in Magdeburg mit.

Mit 75.000 Euro erhält der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes die höchste Fördersumme. Zudem sollen mehrere Sportvereine, aber auch kulturelle Vorhaben Geld erhalten.

Demnach will das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen-Anhalt mit dem Geld ein jährlich stattfindendes Projekt finanzieren, das sozial benachteiligte Familien bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt.

Der Sportverein SV Rot-Weiß 1868 Arneburg im Landkreis Stendal will den Angaben zufolge durch die Förderung neue Tischtennisplatten kaufen, beim SG Ramsin 1919 in Anhalt Bitterfeld sollen neue Fußbälle angeschafft werden.

Bei Kulturprojekten soll das Geld auch für Sanierungsarbeiten aufgewendet werden - etwa am Schloss Mansfeld