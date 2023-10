Mann (21) bedroht eigene Gäste mit Messer, diese alarmieren die Polizei

Die Polizei nahm den betrunkenen 21-Jährigen fest und brachte ihn in eine Fachklinik. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Polizeiinspektion in Halle an der Saale am Mittwoch berichtete, war in einer Wohnung in der Steigerstraße in Merseburg am Abend jede Menge Alkohol geflossen.

Plötzlich habe der 21-jährige Gastgeber seine Gäste erst verbal, dann mit einem Messer bedroht. Der Streitgrund ist unbekannt. Die Gäste flüchteten und alarmierten die Polizei.

Nach Eintreffen der Beamten reagierte der 21-Jährige aggressiv, kam dann jedoch auch nach draußen und überreichte der Polizei zwei Messer.