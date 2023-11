02.11.2023 08:40 1.263 Mann (†45) stirbt in Obdachlosen-Unterkunft: Rechtsmedizin geht von natürlichem Tod aus

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Obdachlosenunterkunft laufen die Ermittlungen der Kripo in Halle an der Saale.

Von Anna Gumbert

Halle (Saale) - Nachdem ein Brandmelder in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen ausgelöst worden war, entdeckten die Einsatzkräfte dort die Leiche eines 45-jährigen Mannes. Ein Notarzt versuchte noch, den bewusstlosen Mann zu reanimieren - leider erfolglos. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, sprang der Brandmelder im Haus der Wohnhilfe im Böllberger Weg in Halle an der Saale gegen 14 Uhr an, obwohl im Gebäude keine Feuer ausgebrochen war. Im Gemeinschaftsraum der Unterkunft entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte einen schwer verletzten Bewohner, der nicht mehr ansprechbar war. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später. Die Kripo sicherte Spuren und befragte die Bewohner der Wohnhilfe. Ein Rechtsmediziner untersuchte die Leiche. Wie die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag nachberichtete, ergab der Befund der Rechtsmedizin, dass der Mann an gesundheitlichen Problemen starb. "Ein Einwirken Dritter kann derzeitig ausgeschlossen werden", so die Behörde. Originaltext vom 31. Oktober, 20.58 Uhr, aktualisiert am 2. November, 8.40 Uhr

Titelfoto: 123rf/amitdnath