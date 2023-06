Masken-Mann mit Pistole raubt Tankstelle aus: Polizei sucht nach Hinweisen

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau wurde in der Nacht zum Freitag eine Tankstelle überfallen.

Nach dem Überfall sucht die Dessauer Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau ereignete sich der Überfall um 2.15 Uhr am Nachtschalter der ARAL-Tankstelle in der Junkerstraße.

Dort war ein maskierter Mann mit einer vermeintlichen Pistole vor der 20-jährigen Mitarbeiterin aufgetaucht und hatte sie aufgefordert, ihr Bargeld aus der Kasse zu geben. Die junge Frau hatte der Aufforderung Folge geleistet und gab dem Räuber einen Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich.

Danach flüchtete der Maskierte, der als etwa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben wird.

Nach dem Vorfall sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Täter geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 03406000291 wenden.