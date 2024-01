Messer- und Pyro-Angriffe: Polizei Halle blickt auf anstrengende Silvester-Nacht zurück

So auch in der Richard-Paulick-Straße, wo drei Personen mit Schreckschusswaffen hantierten.

So musste ein 34-Jähriger in Zeitz notoperiert werden, nachdem er kurz nach Mitternacht durch den Messerangriff eines 25-Jährigen lebensbedrohlich verletzt worden war.

In einer vorläufigen Bilanz am Montagmorgen sprach Polizeisprecherin Ulrike Diener von vielen Einsätzen in der Stadt Halle, dem Burgenland- und Saalekreis sowie auch in Mansfeld-Südharz.

Auch von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern waren die Feiernden in den Landkreisen natürlich nicht abgeneigt: Sowohl am Hallenser Marktplatz als auch Am Reileck wurde die Polizei mit Pyro und Flaschen beworfen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein Einsatzwagen wurde jedoch beschädigt, so die Sprecherin.

Im Saalekreis (Sietzsch, Wallwitz) und Halle verletzte sich zudem jeweils eine Person beim Hantieren mit Pyrotechnik im Gesicht beziehungsweise an der Hand. Schwere Verletzungen erlitt eine Sechsjährige in Zeitz sowie ein 30-Jähriger in Weißenfels.