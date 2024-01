Mysteriöser Fund: Bewusstloser Mann (58) mit Kopfwunden auf Gehweg entdeckt

Der 58-Jährige befindet sich nach wie vor in intensivmedizinischer Behandlung. (Symbolbild) © 123RF/saskekun

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Dienstag berichtete, wurde der Mann bereits am 26. Dezember um 3.10 Uhr am Morgen in der Heidestraße Dessau nahe der Einmündung zum Leipziger Tor entdeckt.

Der 58-Jährige lag mit schweren Kopfverletzungen neben einem Fahrrad auf dem Gehweg und war nicht mehr ansprechbar. Nachdem er in ein Krankenhaus gebracht wurde, befindet er sich in intensivmedizinischer Behandlung.

"Gegenwärtig ist unklar, wie es zu den Verletzungen des Mannes kam", teilte die Behörde mit.