Neue Statistik verrät: Mehr Drogenfunde in Gefängnissen von Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Justizvollzugsanstalten sind im vergangenen Jahr mehr Drogenfunde gemacht worden als 2023.

Speziell ausgebildete Spürhunde können Handys erschnüffeln. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

So wurden zwischen Januar und Dezember 2024 in 71 Fällen Betäubungsmittel hinter Gefängnismauern sichergestellt, ein Jahr zuvor waren es 54 Fälle, wie aus einer Statistik des Justizministeriums in Magdeburg hervorgeht.

Die sichergestellte Gesamtmenge habe im Vorjahr rund 330 Gramm betragen (2023: 245 Gramm). Hauptsächlich werden die Drogen im Erwachsenenstrafvollzug gefunden, vor allem Cannabis und synthetische Cannabinoide, wie es hieß.

Dem Ministerium zufolge gibt es regelmäßig Kontrollen und verschiedene Durchsuchungen in den Gefängnissen, etwa auch die der eingehenden Post, der Arbeitsbereiche und Nebengebäude.

Dabei würden auch spezialisierte Diensthunde eingesetzt, hieß es. Zudem werden Besucher streng kontrolliert.

Diese Aufgaben werden nicht nur durch den allgemeinen Stationsdienst wahrgenommen, sondern auch von Kräften des Besonderen Sicherheits- und Revisionsdienstes.

"Seit Juli 2024 nutzt der Justizvollzug auch einen mobilen Drogenscanner, mit dem das Einschmuggeln synthetischer Drogen in die Haftanstalten verhindert werden soll", sagte ein Sprecher.

Doch nicht nur Drogen werden hinter Gittern aus dem Verkehr gezogen, auch Handys gehören zu den Fundsachen.