Peinliche Verwechslung: Bei diesem Wandbild ist etwas schief gegangen

"Statt den Fehler am Wittenberger Bahnhof zu korrigieren, wäre es aus unserer Sicht auch möglich, die Gestaltung mit einem Augenzwinkern zu kommentieren", erklärte ein Sprecher der Stadt Wittenberge am Donnerstag.

Die Schlosskirche ist das Wahrzeichen der Lutherstadt Wittenberg - und vom brandenburgischen Wittenberge knapp 200 Kilometer entfernt. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir spekulieren darauf, dass die Wittenberger den Schlosskirchenturm in ihrem Stadtbild aufbauen", scherzte die Sprecherin der Lutherstadt Wittenberg.

Und: Natürlich werde man ein Wandbild in Wittenberg von der Stadtansicht in Wittenberge nicht ablehnen, sagte die Sprecherin. Die Bahn gab an, dass es sich um ein Versehen handele und man sich mit dem Künstler abstimmen wolle, wie der Fehler zu beheben sei.

Wittenberg oder Wittenberge? Eine Verwechslung zwischen den beiden etwa 200 Kilometer auseinanderliegenden Elb-Städten ist kein Novum.

Vor Jahren wartete beispielsweise ein Reiseleiter in Wittenberg auf seine Gruppe, um sie durchs Lutherhaus zu führen. Wie sich dann herausstellte, war die Gruppe nach Wittenberge gefahren. In einem anderen Fall war ein Berliner Ehepaar bereits einen Tag in Wittenberge, als es sich in einem Café nach der Kirche mit Luthers Thesen erkundigte.

An die Schlosskirche in Wittenberg soll Reformator Martin Luther der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 kirchenkritischen Thesen geschlagen haben.