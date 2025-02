Riesen-Investition! Amazon siedelt sich im Salzlandkreis an

Könnern - Der globale Wirtschaftsriese Amazon setzt auf den Salzlandkreis – und Könnern könnte sich in einen zentralen Logistik-Hub verwandeln. Was bedeutet das für die Region?

Über 1000 Arbeitsplätze sollen in dem neuen Logistikzentrum entstehen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dort werden Waren von Lieferanten und Verkaufspartnern per Lkw angeliefert, gebündelt und an Amazons Logistikzentren in Deutschland und Europa weiterverteilt. Der Standort wäre vergleichbar mit den bestehenden Zentren in Dortmund und Helmstedt.

"Könnern bringt eine hervorragende Lage für ein Umverteilzentrum mit, von dem aus wir Waren weiter an unsere Logistikzentren verteilen", betonte Schwindhammer.

Vor allem die direkte Anbindung an die Autobahn 14 sowie die Nähe zu den Logistikzentren in Erfurt, Gera, Hof-Gattendorf, Leipzig und Sülzetal mache den Standort besonders attraktiv.

Amazon betreibt nach eigenen Angaben mehr als 100 Standorte in Deutschland, die Mehrzahl davon sind Logistikzentren.

In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit drei: ein Logistikzentrum in Sülzetal, ein Verteilzentrum in Magdeburg und ein Sortierzentrum in Halle. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 2200 Mitarbeitende in der Region.