Bundesweiter Spitzenreiter: Bei welchen Impfungen Sachsen-Anhalt die Nase vorn hat

Mehr als 70 Prozent des Jahrgangs 2007 sind gegen HPV geimpft. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

In keinem anderen Bundesland sind laut Sachsen-Anhaltischer Krebsgesellschaft so viele Kinder und Jugendliche gegen Humane Papillomviren geimpft wie in Sachsen-Anhalt.

Demnach waren im Januar des Vorjahres 70,7 Prozent der gesetzlich versicherten Mädchen des Jahrgangs 2007 vollständig gegen HPV geimpft, teilte die Gesellschaft am Samstag unter Berufung auf Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung mit.

Landesweite Spitzenreiter seien die Landkreise Börde und Jerichower Land mit einer Quote von 75,6 Prozent.

Zum Vergleich: Die Werte der deutschlandweiten Landkreise mit den niedrigsten Impfquoten liegen den Angaben zufolge zwischen 26,5 und 27,4 Prozent.