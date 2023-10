Sachsen-Anhalts Krankenhäusern drohen Insolvenzen oder Zusammenlegungen

Magdeburg - Viele Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt stehen vor finanziellen Herausforderungen. Aber nicht nur gestiegene Kosten sind schuld. Die Frage ist, wie die Krankenhauslandschaft in Zukunft aussehen wird.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (61, SPD) sieht die Verantwortung beim Bund. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt drohen nach Ansicht von Experten Insolvenzen oder Zusammenlegungen.

"Wir befürchten, dass immer mehr Krankenhäuser unverschuldet in eine massive finanzielle Notlage rutschen", sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, Gösta Heelemann (56), der Deutschen Presse-Agentur.

Die Politik müsse gegensteuern. Alle Krankenhäuser des Landes erwarteten im laufenden Jahr eine deutliche Verschlechterung ihrer finanziellen Lage.

Hauptursachen seien die nicht gedeckten Entwicklungen bei Energie- und Personalkosten sowie Erlösausfälle durch Bettensperrungen infolge des Fachkräftemangels.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind die Kosten in den Krankenhäusern in den vergangenen zehn Jahren um 47 Prozent gestiegen. Die Folgen seien bereits spürbar, sagte Heelemann: Mit der Lungenklinik Ballenstedt habe in diesem Jahr bereits ein Krankenhaus Insolvenz anmelden müssen.

Deutschlandweit haben laut Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft innerhalb eines Jahres 34 Krankenhäuser Insolvenzanträge gestellt.