Schon wieder! Halle-Attentäter Stephan Balliet soll erneut JVA-Personal attackiert haben

Doch auch in Bayern scheint der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Balliet nicht zur Ruhe zu kommen: Wie die MZ berichtete, soll es in den vergangenen Wochen erneut zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem der 30-Jährige JVA-Personal attackierte.

Es ist nicht das erste oder zweite Mal, dass Balliet in Haft Unruhe stiftete: Noch als Angeklagter für seinen Doppelmord war er am Pfingstwochenende 2020 während eines Hofgangs in der JVA Halle über einen 3,40 Meter hohen Zaun geklettert, um zu fliehen. Auch hier war er kurz darauf von den Wärtern wieder geschnappt worden.