Shutdown im Chemiepark Leuna: Ihr könnt dabei sein

Leuna - Einmal hinter die Kulissen eines des größten Chemieparks Europas schauen und dabei einen einzigartigen Einblick bekommen - das können alle Interessierten am Samstag zum Tag der offenen Tür.

Der Chemiepark hat eine Gesamtgröße von 1300 Hektar. © dpa/Jan Woitas

Besucherinnen und Besucher können ab 10 Uhr an Rundfahrten über das Gelände teilnehmen, aber auch an Infoständen mehr über die Arbeit und die Veränderungen an dem Chemiestandort erfahren.

Zudem öffnet die Werkfeuerwehr des Parks ihre Tore. Eine Lokomotivausstellung ist ebenfalls zu sehen, wie die Betreibergesellschaft mitteilte.

Geöffnet werden die Pforten des Parks in diesem Jahr zu einer besonderen Zeit im Betriebsablauf der sich auf dem Gelände befindenden TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland.

Schon in den vergangenen Wochen wurde dort ein regelmäßig anstehender, sogenannter Shutdown vorbereitet.

Geplant und für einen begrenzten Zeitraum sollen bis in den Oktober hinein Anlagenteile der Raffinerie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Katalysatorwechsel, Inspektionen und Reparaturen stillgelegt werden.