Sonntags in Sachsen-Anhalt einkaufen? Das soll bald möglich sein

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen Einkaufsläden ohne Personal am Wochenende erweiterte Öffnungsmöglichkeiten bekommen.

Zuvor war das Einkaufen am Sonntag meist nur an Tankstellen möglich. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Die schwarz-rot-gelbe Koalition hat im Landtag eine Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes beschlossen.

Ziel sei es, den ländlichen Raum zu stärken, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (45, CDU).

Voll automatisierte Verkaufsstellen sollen auch an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen zwischen 20 und 24 Uhr öffnen dürfen, soweit für deren Betrieb an diesen Tagen keine Mitarbeiter eingesetzt werden.

Mehrere Abgeordnete der Opposition meldeten im Zuge der Gesetzesänderung Bedenken an.