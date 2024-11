Streit in Wohnung eskaliert: 38-Jähriger zückt Waffe und bedroht Gäste

Naumburg - Am Dienstagnachmittag musste die Naumburger Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße anrücken. Dort waren zwei Männer mit einer Waffe bedroht worden.

In der Wohnung des 38-Jährigen wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Den Angaben des Polizeireviers im Burgenlandkreis nach war der Notruf gegen 15 Uhr eingegangen.

"In einer Wohnung in der Salzstraße kam es am Diensttag zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, welche darin gipfelten, dass ein 38-Jähriger einen 43-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedrohte", berichtete Polizeisprecher Marcus Hillner.

Der 43-Jährige und sein Begleiter flohen aus der Wohnung. Ein Schuss wurde nicht abgegeben.

Die eintreffenden Polizisten stellten den Tatverdächtigen und sicherten die Schreckschusspistole.