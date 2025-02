Teurer Spaß: Sachsen-Anhalt verzeichnet weniger Kinobesucher

Magdeburg/Berlin - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sind vergangenes Jahr seltener ins Kino gegangen.

Rund 100.000 weniger Menschen in Sachsen-Anhalt gingen 2024 ins Kino. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Rund zwei Millionen Menschen kauften 2024 eine Eintrittskarte - fast 100.000 weniger als im Vorjahr, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mitteilte.

Im bundesweiten Vergleich bleibt damit das Land ein kleines Kinopflaster: In Berlin wurden viermal so viele Tickets verkauft, in Nordrhein-Westfallen zog es mehr als 18 Millionen Menschen vor die Leinwand.

Der Rückgang der Kinobesuche ist allerdings kein regionales Phänomen: Deutschlandweit wurden fast sechs Prozent weniger Tickets verkauft als 2023.

Nur Filmland Brandenburg verzeichnete einen Zuwachs bei den Besucherzahlen.