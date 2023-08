Tödlicher Unfall in Sachsen-Anhalt: Frau stirbt nach Kreuzung-Crash, zweite Fahrerin schwer verletzt

Prießnitz - Auf einer Kreuzung im Burgenlandkreis ist am Dienstagnachmittag eine Frau bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Die zweite Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle bestätigte, ereignete sich der Unfall um 14.55 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 201 in Höhe von Crauschwitz und Mayhen. Dort waren zwei Autos aus noch bisher ungeklärter Ursache ineinander gekracht.

"Eines der Autos kam auf dem Feld zum Stehen und das Andere auf der Straße. Eine der Fahrerinnen wurde dabei tödlich verletzt. Die andere Autofahrerin musste schwerverletzt in eine Klinik in Thüringen geflogen werden", so Polizeisprecher Alexander Junghans.

An den Autos entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Die betroffene Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.