Trotz Gutachten: Vorerst kein weiterer Rettungs-Heli für Sachsen-Anhalt

"Alles andere wäre eine Betrachtung wie die eines Insel-Gutachtens, was für Sachsen-Anhalt aufgrund benachbarter Luftrettungsstandorte angrenzender Bundesländer unzutreffend wäre."

Man müsse auch die Standorte in anderen Bundesländern berücksichtigen.

Der Verband der Ersatzkassen teilte auf Anfrage mit, die Verteilung der Luftrettungsstandorte in Sachsen-Anhalt sei "angemessen und ausreichend".

Eine Prüfung der Rettungsdienstsituation im Norden des Landes sei zwar sinnvoll und man habe dazu auch Gespräche geführt, hieß es vom Innenministerium . Ein entsprechendes Gutachten dazu müssten aber die Krankenkassen in Auftrag geben.

Trotz des Ausbaus der A14 und einer Prüfempfehlung von Gutachtern wird die Anschaffung eines weiteren Rettungshubschraubers in Sachsen-Anhalt aktuell nicht forciert.

In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell drei Rettungshubschrauber. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Anfang April war in Magdeburg ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte.

Empfohlen wurde unter anderem eine Prüfung, ob ein weiterer Hubschrauber im Norden des Landes die Versorgung deutlich verbessern könne, "insbesondere bei schweren und zeitkritischen Erkrankungen".

In den Bereichen Kardiologie und Schlaganfallversorgung hatten die Experten Defizite festgestellt.

Es würden zu viele Patientinnen und Patienten in Kliniken behandelt, die dafür nicht geeignet seien, weil beispielsweise die entsprechende Ausstattung fehle, so die Gutachter.

Für die Luftrettung stehen in Sachsen-Anhalt aktuell drei Rettungshubschrauber zur Verfügung: In Magdeburg und Landsberg je einer für Notfälle, in Landsberg zudem noch ein weiterer Hubschrauber, der auch für Verlegungen genutzt wird.