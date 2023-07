Über 500 Jahre alt: Historische Goldmünzen bei Wernigerode entdeckt

Archäologen arbeiteten bei Wernigerode im ehemaligen Kloster Himmelpforte und machten einen außergewöhnlichen Fund. © Matthias Bein/dpa/ZB

"Die Goldmünzen hatten einen großen Wert, und das kleine Vermögen wurde vermutlich von einem Mönch in einer akuten Gefahrensituation verborgen", sagte Projektleiter und Archäologe Felix Biermann (53) vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt am Donnerstag. "Das Ganze ging nicht gut aus, weil die Geldstücke nicht geborgen werden konnten."

Offenbar wurden die zum Teil stark abgegriffenen Goldmünzen hastig versteckt, als aufrührerische Bauern 1525 das Kloster stürmten. Bei den Geldstücken handelt es sich um Gulden, jeweils im Durchmesser von etwa drei Zentimetern.

Dazu zählt ein vor 1493 in Frankfurt am Main geprägter Gulden des römisch-deutschen Kaisers Friedrich III., ein zwischen 1486 und 1495 in Schwabach bei Nürnberg geschlagener Gulden der Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach und Sigismund von Brandenburg-Kulmbach sowie zwei in Bonn geprägte Gulden des Erzbistums Köln (1480–1481).

Außerdem seien auf dem ehemaligen Klostergelände zahlreiche Funde des alltäglichen Lebens aus dem 13. bis 16. Jahrhundert gefunden worden. Das lasse auf Wirtschaft, Handel und Wohlstand der Klostergemeinschaft schließen.

Dazu zählen Messing-Buchschließen aus der Bibliothek, Keramik und Tierknochen, ein hochmittelalterlicher Reitersporn sowie reich verzierte Tuchplomben aus Blei als Zeugen weiträumigen Handels.