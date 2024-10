28.10.2024 07:44 Brennender Lkw auf der B188: Vollsperrung in der Altmark

Die B188 musste am Montag zwischen Uchtspringe und Vinzelberg gesperrt werden. Ein Lkw ging dort von Gardelegen kommend in Richtung Stendal in Flammen auf.

Von Robert Lilge

Uchtspringe - Am Montagmorgen müssen Pendler in der Altmark etwas mehr Zeit einplanen. Es gibt eine Vollsperrung zwischen Uchtspringe und Vinzelberg (Landkreis Stendal) auf der vielbefahrenen B188. Die B188 musste in der Altmark wegen eines brennenden Lkws gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Feuerwehr und Polizei wurden in den Morgenstunden zu einem Brand auf der Bundesstraße 188 gerufen. Ein Lkw hatte zwischen dem Abzweig Uchtspringe und der Ampelkreuzung Vinzelberg/Käthen Feuer gefangen, meldete die Polizei. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Nach dem Löschen der Flammen laufen nun die Bergungsarbeiten. Fest steht, dass der Lastwagen aus Gardelegen kommend in Richtung Stendal unterwegs war, als es zu dem Brand kam. Sachsen-Anhalt Unfall Kreuzungscrash auf Bundesstraße: Radfahrerin schwer verletzt! Wegen der Arbeiten musste die B188 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Autofahrer müssen deshalb durch die Ortschaften Uchtspringe, Börgitz, Staats und Vinzelberg fahren, um die Sperrung zu umgehen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher