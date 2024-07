Frau flüchtet vor Fahrkartenkontrolle - und landet schwer verletzt in Klinik

Halle (Saale) - Die Flucht vor einer Fahrkartenkontrolle ging am Dienstag in Halle (Saale) gehörig schief.

Nach der Flucht aus einer Straßenbahn wurde eine Frau von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Jens Schlüter/dpa

Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, sollte eine Frau gegen 9.18 Uhr in einer Straßenbahn einer Fahrausweiskontrolle unterzogen werden - was sie in große Panik zu versetzen schien.

Sie flüchtete aus der Bahn und wollte über die daneben verlaufende Straße davonrennen. Dabei übersah sie allerdings die rote Fußgängerampel, die genau in diesem Moment von einem Auto passiert wurde. Trotz der Gefahrenbremsung konnte der Wagen den Zusammenstoß nicht verhindern.

Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.