Helmvisier beschlagen! 18-Jähriger verliert Orientierung und kracht gegen Wand

Dessau-Roßlau - Am Samstagabend ereignete sich ein kurioser Unfall im Dessauer Ortsteil Waldersee.

Ein 18-Jähriger krachte am Samstag gegen eine Hauswand. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Thomas Weise war ein 18-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorroller in Waldersee unterwegs.

Demnach wollte er in die Straße Am Wall abbiegen, verlor aufgrund seines beschlagenen Visiers allerdings die Orientierung und geriet stattdessen in die Vockeroder Straße.

"Infolge der eingeschränkten Sicht sowie der rutschigen Fahrbahnverhältnisse durch Schneematsch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab", so Thomas Weise weiter. Dort kollidierte er dann mit einem Wohnhaus.

Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.