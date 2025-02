Karambolage im Huy: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Arbketal - Am gestrigen Freitagabend kam es im Landkreis Harz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall , bei dem drei Personen verletzt wurden.

Im Harz waren in den Abendstunden drei Autos aufeinander aufgefahren. © Polizeirevier Harz

Gegen 18.20 Uhr war eine 22 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Skoda vom Huy in Richtung Eilsdorf (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Sie hielt verkehrsbedingt an, da ein Lkw in ein Grundstück einbiegen wollte. Auch eine 34-jährige Fahrerin in einem VW Passat erkannte die Situation rechtzeitig und hielt hinter dem Skoda.

So viel Voraussicht hatte eine 38-Jährige, die mit ihrem VW Touran als dritte in der Folge fuhr, wohl nicht. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, rammte sie den haltenden Passat, der dadurch auf den Skoda geschoben wurde.

Durch den Aufprall wurde sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Passat-Fahrerin und ihr sechsjähriges Kind leicht verletzt. Sie mussten medizinisch behandelt werden.