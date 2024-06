Radler (81) ist auf falscher Seite unterwegs - mit schlimmen Folgen!

Halle (Saale) - Ein 81 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Halle an der Saale schwer verletzt worden.

An der Magistrale wurde am Sonntagabend ein Radfahrer (81) schwer verletzt. (Archivbild) © Imago / Steffen Schellhorn

Am Sonntagabend sei der Mann auf der falschen Fahrbahnseite des Radweges der Straße An der Magistrale gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Der Fahrradfahrer wurde vom Auto eines 31-Jährigen erfasst, das von einem Grundstück kommend nach rechts auf die Straße abbog.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.