Schrecklicher Unfall kostet Leben: 60-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

In Sachsen-Anhalt starb ein Mann am Sonntagmorgen noch an der Unfallstelle.

Von Lisa Marie Peisker

Edderitz - Ein Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kostete einem 60-Jährigen am Sonntagmorgen das Leben. Der Mann kam mit seinem Kleintransporter von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner Der Mann war in seinem Kleintransporter der Marke Renault auf der K 2075 von Pilsenhöhe kommend in Richtung Edderitz unterwegs. Gegen 5.55 Uhr geschah dann das Unglück. "Nach dem Passieren des Ortseinganges von Edderitz kam er in der Köthener Straße aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab", informierte Polizeisprecherin Doreen Wendland. Sachsen-Anhalt Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten: Kosten für A14-Bau steigen weiter! Im weiteren Verlauf sei er dann mit einem Baum zusammengestoßen. Noch vor Ort habe man die Reanimationsmaßnahmen eingeleitet - erfolglos. Der Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

