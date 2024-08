07.08.2024 08:48 Seniorin fährt Sechsjährigen mit Auto an: Schwer verletzt!

Am Dienstag wurde ein sechs Jahre altes Kind in Eisleben von einem Auto angefahren. Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Eisleben - In der Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) wurde am gestrigen Dienstag ein Kind angefahren und schwer verletzt. Der Sechsjährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/sergeycherevko Als gegen 15.50 Uhr eine 82 Jahre alte Autofahrerin die Friedensstraße befuhr, übersah sie den Jungen. Dieser war zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs, teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit. Zwischen dem Sechsjährigen und dem Auto kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen. Sachsen-Anhalt Blaualgen! An diesem mitteldeutschen Teich herrscht jetzt Badeverbot Er musste mit einem Rettungswagen nach Sangerhausen in eine Klinik gebracht werden, hieß es. Derzeit laufen weitere Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Am Auto sei ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden.

