03.06.2024 16:56 Trucker setzt sich betrunken hinter das Steuer: Laster landet seitlich im Graben

Am Freitag landete ein Lkw zwischen Jeeben und Bandau in der Altmark in einem Graben. Der Fahrer hat vor seinem Fahrtantritt etwas zu viel ins Glas geschaut.

Von Robert Lilge

Jeeben - Ein Lkw-Fahrer schaute am Freitag vor seiner Fahrt etwas zu tief ins Glas und setzte sein tonnenschweres Gefährt seitlich in einen Straßengraben bei Jeeben (Altmarkkreis Salzwedel). Der Lastwagen musste aufwendig geborgen werden. Die Straße wurde dafür stundenlang gesperrt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Wie das Polizeirevier am heutigen Montag mitteilte, kam der 58-jährige Fahrer mit einem Volvo-Lastwagen auf der L19 von Jeeben in Richtung Bandau in einer Kurve von der Straße ab. Dabei krachte er seitlich gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Trucker erweckte bei den angerückten Polizisten den Eindruck, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Das Ergebnis: 2,35 Promille. Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Straße zwischen Jeeben und Bandau für vier Stunden komplett gesperrt.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel