07.04.2025 15:36 Vorfahrt missachtet: Zwei Senioren bei Unfall verletzt

In Rohrberg im Altmarkkreis Salzwedel kam es am Sonntag zu einem Unfall. Zwei Senioren verletzten sich dabei und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Rohrberg - Am gestrigen Sonntag kam es in Rohrberg (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Gegen 11.35 Uhr wollte eine 86-Jährige mit ihrem VW an der Einmündung zur B248 geradeaus in Richtung Ahlum fahren. Dabei habe sie einen entgegenkommenden Wagen übersehen und dessen Vorfahrt genommen, berichtete das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel. Beide Autos krachten daraufhin zusammen. Verletzt haben sich jeweils zwei Beifahrer im Alter von 80 und 86 Jahren. Sie wurden mit einem Rettungswagen in die Kliniken nach Salzwedel und Gardelegen gebracht. Beide Autos waren so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Laut Angaben der Polizei liegt der entstandene Schaden etwa im mittleren vierstelligen Bereich.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel