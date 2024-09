Von der Schokolade zur Kosmetik: Halloren will nicht nur Süßes produzieren

Halle (Saale) - Aus den Produktionshallen der Schokoladenfabrik Halloren rollt in Zukunft nicht mehr nur Süßen vom Band. "Unsere Branche nimmt die Samen aus einer Frucht und wirft die Frucht dann weg. Das klingt für mich nicht besonders nachhaltig", sagte Unternehmenschef Darren Ehlert im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Halloren-Firmenchef Darren Ehlert spricht mit einer Kollegin über das weitere Vorgehen mit der Kakaobohne. © Jan Woitas/dpa

Halloren will das anders machen - aus Überzeugung, so der gebürtige Amerikaner. Das Sortiment soll um alternative Produkte vergrößert werden.



Eine Kakaobohne könne man für weitaus mehr nutzen als nur für die Herstellung von Schokolade, betonte Ehlert.

"Eine Kakaobohne besteht aus mehr als 50 Prozent Fett. Nur ein Beispiel für ein Teil der Bohne, den man für viele verschiedene Dinge nutzen kann."

Aus dem Fruchtfleisch und anderen Bestandteilen haben er und sein Team alternative Produkte entwickelt, etwa eine Kosmetiklinie.

Neben Halloren stellen in Deutschland beispielsweise auch das in Thüringen ansässige Unternehmen Viba, Rausch oder Alfred Ritter Schokolade her.

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums gehört Deutschland zu einem der größten Exporteure von Schokoladenprodukten weltweit. Knapp zehn Prozent der Weltkakaoernte wird demnach in Deutschland verarbeitet.