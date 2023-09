Während Autofahrt beschossen? 62-Jähriger mit blutender Brust in Klinik eingeliefert

Halle (Saale) - Schock am Mittwochvormittag: Ein 62-Jähriger wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während der Autofahrt plötzlich zu bluten begonnen hatte.

Die Ärzte im Krankenhaus entfernten ein Geschoss aus Metall aus dem Körper des Mannes. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Den Angaben der Polizeiinspektion in Halle an der Saale nach waren der Mann und ein weiterer Zeuge um 10.20 Uhr im Bereich der Stadtforststraße in einem Kleintransporter unterwegs gewesen.

Zwischen den Straßenkreuzungen Elbestraße und Agnes-Gosche-Straße verspürte der 62-Jährige plötzlich Schmerzen und blutete im Bereich der Brust.

Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo ihm ein metallischer Gegenstand, ein sogenannter "Diabolo", aus der Brust entfernt wurde. Danach konnte er die Klinik wieder verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung aufgenommen.