Waschbär-Fleisch auf dem Teller? Was es mit der skurrilen "Köstlichkeit" auf sich hat

Jerichow - Wurst und Bouletten aus Waschbärfleisch - was skurril klingt, hat einen Wildfleischer in Sachsen-Anhalt mittlerweile zu lokaler Berühmtheit gebracht. Wie kommt man zu einer solchen Idee?

Wildfleischer Michael Reiß verkauft eine skurrile Spezialität: Wurst und Bouletten aus Waschbärfleisch. © Wilhelm Pischke/dpa

Im Schlachtraum von Michael Reiß zeigt sich ein ungewöhnliches Bild: An einem großen Fleischerhaken hängt ein erlegter Waschbär. Es ist Schlachtetag für eine ganze Reihe der kleinen Raubtiere in der Wildererhütte in Kade. An dessen Ende landen Waschbärenbouletten und Waschbärenwürste in Reiß' Kühlkammer.

Der 45-Jährige ist erst seit kurzem Wildfleischer. Im Sommer 2022 erhielt er die EU-Zulassung für die Verarbeitung des Wildes.

In einem Jahr hat er es aufgrund seiner Waschbärenbouletten zu lokaler Berühmtheit gebracht. Selbst aus Berlin und Leipzig kämen mittlerweile Kunden zu ihm ins Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Doch wie kam er zu dieser ungewöhnlichen Idee?

Nach der Betriebsgründung sei der Landkreis auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn gebeten, den Kreis bei der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin zu vertreten. "Da hat es in mir gerattert. Willst du da jetzt mit einer Hirschsalami hin, die jeder Landkreis hat?", erzählt Reiß.

"Es musste etwas Besonderes sein." Eines Abends sei ihm die Idee gekommen: "Waschbären fangen wir viel, und die schmeißen wir weg. Da habe ich das Veterinäramt angerufen: "Mensch, kann ich auch Waschbären verarbeiten?""