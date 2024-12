"Weißer Regenbogen": Seltenes Naturphänomen auf dem Brocken

Wernigerode - Besucher des Brockens konnten am ersten Weihnachtsfeiertag einen besonderen Moment erleben.

Am ersten Weihnachtsfeiertag konnten Besucher auf dem Brocken einen Nebelbogen beobachten. © Christian Grube

Plötzlich war am Vormittag über der Wetterwarte, dem Brocken-Restaurant und dem Sendeturm eine helle Erscheinung zu sehen.

Auf dem höchsten Punkt Sachsen-Anhalts konnte bei 5 Grad ein sogenannter Nebelbogen, umgangssprachlich auch "Weißer Regenbogen", gesehen werden.

Es handelt sich dabei um die Sonderform eines klassischen bunten Regenbogens.

Voraussetzung dafür ist eine Nebelwand mit einer ganz besonderen Eigenschaft der Tropfen und Sonne im Rücken des Betrachters.

Weil dabei die Tröpfchen in der Luft mit mindestens fünf Mikrometern besonders fein sind, kann das Sonnenlicht nicht in verschiedene Farben gebrochen werden. Der Regenbogen erscheint deshalb ganz in Weiß.