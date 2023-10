Weit über ein Dutzend Fahrzeuge in Halle beschädigt

Halle - Mehrere Autos wurden am Sonntagvormittag in Halle-Neustadt beschädigt aufgefunden.

Es wurde immer jeweils ein Reifen durchstochen. (Symbolbild) © 123rf/bilanol

Bei über einem Dutzend Autos wurden laut Hallescher Polizei Löcher in Reifen gestochen.

Auf dem Parkplatz an der Goldsteinstraße fanden elf Autobesitzer ein Loch in ihrem Reifen. In der Straße Am Kirchteich waren es fünf und in der Praetoriusstraße sowie der Tangermünder Straße kamen noch weitere beschädigte Autos dazu.

Darüber hinaus wurden in der Hohe Straße mehrere Autos mit Farbe beschmiert.