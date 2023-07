Achtklässler schneiden Mitschüler Hakenkreuz in die Haare: Staatsschutz ermittelt

Brandis - Im Landkreis Leipzig ist es Ende Mai zu einem beunruhigenden Vorfall an einer Oberschule gekommen: Zwei Achtklässler sollen einem Mitschüler ein Hakenkreuz in die Haare geschnitten haben.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall vor etwa sechs Wochen ereignet haben.

In einer Oberschule in Brandis hatten zwei 14-jährige Schüler der 8. Klasse ihrem gleichaltrigen Mitschüler das verfassungswidrige Symbol in einer Hofpause mit einer Schere in die Haare geschnitten.

Lehrer hatten das Hakenkreuz dann im Unterricht entdeckt und die Mutter des Betroffenen hatte Anzeige erstattet.

Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe bestätigte, geht der Staatsschutz dem Fall nach. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen.