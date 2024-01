Alle in Sachsen: Das sind die beliebtesten Einkaufszentren Deutschlands

Sachsen - Alle Sachen, die man braucht, Erlebnis-Angebote für die ganze Familie - und zwischendurch noch gut und preiswert essen: Auch wenn die Deutschen immer öfter online bestellen, sind die Einkaufszentren wegen des Shopping-Erlebnisses nach wie vor gut gefüllt. Die drei beliebtesten in Deutschland findet man allesamt in Sachsen, ergab eine Auswertung des Verbraucherportals testberichte.de. In den Top 20 tauchen neun Adressen aus Leipzig, Dresden und Chemnitz auf. Sachsens Schlusslicht liegt in Plauen.