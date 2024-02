An die Arbeit! Sachsen wirft Job-Motor für Geflüchtete an

Dresden - Geflüchtete sollen auch in Sachsen schneller in Arbeit kommen. Dafür hat die Bundesagentur für Arbeit bereits im Oktober den "Job-Turbo" gezündet. Aber nicht jeder ist von der Wirkung überzeugt.

Aktuell haben in Sachsen 5400 Asylbewerber einen Integrationskurs abgeschlossen. Sie sollen nun schnellstmöglich in Arbeit vermittelt werden. © picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

"Es geht darum, viel früher mit der Integration in den Arbeitsmarkt zu beginnen", erläuterte Sachsens Arbeitsagentur-Chefin Michaela Ungethüm (50).

Dazu gehen Vermittler in den fünf kommunalen Jobcentern noch früher auf Geflüchtete zu, um deren Fähigkeiten oder berufliche Qualifizierungen und -vorstellungen zu ermitteln - in der Regel circa vier Wochen vor Ende eines Integrationskurses, so Ungethüm.

Parallel dazu führen sie auch Gespräche mit Unternehmern, um Bedarfe und Anforderungen abzufragen.



Im Dezember lebten mehr als 53.000 Asylbewerber aus acht definierten Herkunftsländern - darunter Afghanistan, Eritrea und Irak - in Sachsen, dazu mehr als 43.000 ukrainische Staatsangehörige.

Insgesamt knapp 28.000 von ihnen gingen einer Beschäftigung nach, etwas über 22.500 waren arbeitslos gemeldet, etwa 9800 besuchten Integrationskurse.