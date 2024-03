An diesen Unis kommen Sachsens Studenten mit dem Deutschlandticket gut weg

Dresden - Eigentlich sollten Studierende ab dem Sommersemester ein vergünstigtes Deutschlandticket bekommen. In Sachsen ist das jedoch nicht überall der Fall.

Für die meisten Studierenden in Sachsen gibt es ab dem Sommersemester ein vergünstigtes Deutschlandticket. Aber nicht für alle. © imago/Sven Ellger

Zum Sommersemester gibt es für die meisten der Studierenden im Freistaat ein vergünstigtes Deutschlandticket.

In Leipzig ist an allen sieben Hochschulen das Semesterticket, das sogenannte Deutschland-Semesterticket verpflichtend, so das Studierendenwerk Leipzig. Preis: 176,40 Euro bzw. 29,40 Euro pro Monat.

Ähnlich sieht es auch in Dresden aus, wo das Ticket laut Verkehrsverbund Oberelbe Studierende von insgesamt elf Hochschulen bekommen.



Ähnliches gilt für die Hochschule Zwickau. Für die TU Chemnitz ist diese aktuell in Arbeit.

An der TU Freiberg und der Hochschule Mittweida ist das Interesse der Studenten bisher gering. An der Hochschule Zittau/Görlitz wird das vergünstigte Deutschlandticket ab dem Wintersemester 2024/2025 angeboten.