Aufschrei nach Schusters Äußerungen zum Bauernprotest: Innenminister hat "Grenze überschritten"!

Die Wortwahl von Innenminister Armin Schuster (62, CDU) zum Bauernprotest sorgt für Kritik. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der sächsische Landesverband der Linkspartei bezeichnet den Innenminister in einem Beitrag auf "X" am Samstag als "Two-Face", Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) sieht in den Aussagen seines Kollegen gar eine "Grenze überschritten".

Grund für die Aufregung ist dabei die Wortwahl Schusters, der im Rahmen des Neujahrsempfangs in Sebnitz am Donnerstagabend seine Unterstützung für den landesweiten Protest der Landwirte bekräftigte.

Dabei habe er wortwörtlich gesagt, es sei "prima, wie ihr das macht" und "die da oben" würden mit ihren geplanten Kürzungen für die Landwirte nicht durchkommen, wie die "Sächsische" berichtete.

SPD-Politiker Dulig hält diesen Wortlaut aus dem Mund eines Ministers für gefährlich: "Streit und das Ringen um Lösungen gehören zur Demokratie - was zurzeit aus der CDU zu hören ist, überspannt den Bogen aber gefährlich. Wenn Armin Schuster als langjähriger MdB und Innenminister, davon spricht, dass 'die da oben' damit nicht durchkommen, sind Grenzen überschritten."