Bauern-Proteste legen Verkehr in weiten Teilen Sachsens lahm: Doch manch einer wollte mehr

Marc Erdmann (37) war einer der Organisatoren der Blockaden.

In Dresden schafften es Rechtsextreme, so viele Demonstranten auf die Straßen zu locken wie schon lange nicht mehr. Dabei kam es zu tumultartigen Szenen.

Das frühe Aufstehen liegt den meisten Landwirten im Blut, und so war es nicht verwunderlich, dass gegen 6 Uhr trotz Dunkelheit und Frost die meisten Autobahnauffahrten mit Traktoren und anderem Großgerät versperrt waren. So hatte an der Auffahrt Dresden-Altstadt ein Bauer sein Gefährt gleich mit einer Kanone und einem Misthaufen versehen.

"Es handelt sich dabei um Kundgebungsmittel", sagt Polizeisprecher Marko Laske (49). "Nichts Verbotenes." Lange Staus blieben an dieser Stelle aus, denn offenbar wussten die meisten von den Blockaden.

Im erzgebirgischen Bärenstein blockierten Landwirte die Grenze zu Tschechien, bei Zittau wiederum blockierten Bauern die Bundesstraße 178 und damit die Grenze zu Polen. In Meißen wiederum legten sie die Elbbrücke lahm.