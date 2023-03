Bruder und Schwester als Automarder unterwegs: Können sie den Knast vermeiden?

Bautzen - Glück gehabt. Weil ein polnisches Geschwister-Paar zwar Autodiebstähle hierzulande gestand, ihnen aber nicht die Mitgliedschaft in einer Bande nachgewiesen werden konnte, kamen beide jetzt mit Bewährung davon. Auch, weil Lukasz C. (35) und Monika C. (34) nun "ehrlichen" Berufen nachgehen.

Lukasz C. (35) gestand den Autodiebstahl. © kmk

Bruder und Schwester waren für Fahnder sozusagen "Beifang". Durch Telefonüberwachungen und Videoauswertungen, die anderen Tätern galten, gerieten Lukasz und Monika ins Visier der Ermittler.



Aber beim Amtsrichter in Bautzen sammelten die Geschwister Pluspunkte: Zum Prozess kamen beide, die nie in U-Haft saßen, freiwillig. Außerdem gaben sie zu, ein Wohnmobil in Pirna und einen Mazda in Hagenwerder gemaust zu haben.

Obendrein gelobten beide, nicht rückfällig zu werden. Immerhin arbeiten sie jetzt in richtigen Berufen.