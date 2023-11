"Den Richtigen getroffen!" Heimatort freut sich riesig für Gerüstbauer Tobias aus Sachsen!

Halb Deutschland fieberte mit bei der großen TV-Schatzsuche von Joko & Klaas. Der glückliche Gewinner: Gerüstbauer Tobias (33) aus Oberbobritzsch in Sachsen.

Von Stella Kreuzer

Oberbobritzsch - Was für ein Glück! Tagelang suchte halb Deutschland nach einem Koffer mit einer Million Euro, dem Hauptpreis der großen TV-Schatzsuche von Joko & Klaas. Das Versteck, wonach alle Ausschau hielten, lag zwischen Nieder- und Oberbobritzsch bei Freiberg in Sachsen. Der glückliche Gewinner wohnt gleich in der Nähe: Gerüstbauer Tobias (33)! Nicht nur der frischgebackene Millionär kann sein Glück kaum fassen, auch in seinem Heimatort ist die Freude groß.

Am Dienstagabend gewann Tobias (2. von r.) aus Oberbobritzsch eine Million Euro. Klaas Heufer-Umlauf (v.l.), Joko Winterscheidt und Benni freuen sich für ihn. © Weiya Yeung Tobias hatte alle Rätsel richtig gelöst, die richtigen Koordinaten entdeckt - und im zweiten Versuch mit dem korrekten Zahlencode den Koffer mit einer Million Euro geöffnet. "Ich muss das erst mal alles verarbeiten, das ist immer noch nicht angekommen", sagte der Sachse völlig aufgelöst am Dienstagabend im TV. Was er als reicher Mann gern verwirklichen will, weiß der Gerüstbauer allerdings schon genau: "Meine Mutter wünscht sich einen Urlaub auf den Malediven, den werde ich ihr schenken."

Am Tag nach der TV-Sensation ist im Heimatort von Millionär Tobias die Verwunderung groß. "Von der Schatzsuche habe ich noch nichts gehört, aber ich kenne Tobias flüchtig - er ist mein Kunde", sagt der Inhaber des örtlichen Friseursalons, Klaus Müller (72). Kundin Marion Gahmig gönnt dem jungen Mann seinen Gewinn von Herzen: "Mich freut es, dass er gewonnen hat. Da hat es den Richtigen getroffen!"

In der TV-Show "Late Night Berlin" sprach Tobias von seinen Plänen: "Von dem Geld schenke ich meiner Mutter einen Urlaub auf den Malediven." © Weiya Yeung

Im idyllischen Oberbobritzsch ist Tobias zu Hause. © Kristin Schmidt

Das Bild zeigt die Bergstraße zwischen Sohra und Oberbobritzsch, wo der Schatz versteckt war. © Kristin Schmidt

Oberbobritzsch ist schlagartig deutschlandweit bekannt

Der Kfz-Mechatroniker Sebastian Schwabe (27) arbeitet mit einem Kumpel von Tobias zusammen in der Werkstatt. © Kristin Schmidt Eine Anwohnerin aus Niederbobritzsch freut sich ebenfalls für Tobias: "Es ist schön zu hören, dass jemand aus Sachsen die Million mit nach Hause nehmen konnte. Meine Kinder haben von der Aktion über Instagram erfahren." Sebastian Schwabe (27) ist der Arbeitskollege eines Freundes von Tobias: "Meine Kumpels wollten mitmachen und sind sogar zu der Stelle gefahren, wo der Koffer war." Er selbst hält aber nichts von Glücksspielen: "Damit kann man mich nicht überzeugen." Auch andere Oberbobritzscher waren von der Millionen-Jagd in ihrer Nachbarschaft ganz überrascht. Die örtliche Bäckerfrau, die ihren Namen nicht nennen will: "Ich habe von dem Gewinn nichts mitbekommen." Ein anderer Geschäftsinhaber: "Am Mittwochmorgen erhielt ich erst die Nachricht, dass jemand aus dem Ortsteil die Million gewonnen hat."

Friseursalon-Inhaber Klaus Müller (72) und Kundin Marion Gahmig freuen sich für Tobias. © Kristin Schmidt