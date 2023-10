12.10.2023 18:27 1.033 Die Schande vom Spitzberg: Kletterer entdecken gehisste Hakenkreuz-Fahne

Unbekannte haben am Mittwoch eine Hakenkreuzfahne am Spitzberg in der Oberlausitz gehisst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Clemens Grosz

Oderwitz (Landkreis Görlitz) - Unbekannte haben am Mittwoch eine Hakenkreuzfahne am Spitzberg in der Oberlausitz gehisst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwoch haben Unbekannte am Spitzberg eine Hakenkreuzfahne gehisst. © IMAGO / Zoonar Normalerweise weht am Spitzberggipfel die Deutschlandflagge. Doch am Mittwoch machten Kletterer eine ekelhafte Entdeckung. Unbekannte haben eine Hakenkreuzfahne am 510 Meter hohen Berg gehisst.

Man habe die Fahne gesichert und entsprechende Anzeigen gefertigt, hieß es in einer Polizeimitteilung. Sachsen Online-Handel wächst: Lagerhelfer in Sachsen besonders gesucht Offenbar kannten sich die Täter gut aus. Um an den Fahnenmast zu gelangen, bedarf es gewisser Kletterkenntnisse, sagte ein Kletterer gegenüber der "Sächsischen Zeitung". Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: IMAGO / Zoonar