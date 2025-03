Diese Anreize sollen junge Juristen nach Sachsen locken

Dresden - Sachsen wirbt in anderen Bundesländern um Juristennachwuchs.

Sachsen will junge Juristen halten beziehungsweise dazugewinnen. Im Freistaat gibt es aktuell die höchsten Honorare für Referendare. (Symbolfoto) © 123rf/jilapong

"Wir akquirieren schon jetzt viele unserer Referendare außerhalb Sachsens und hoffen darauf, dass sie auch nachher bei uns bleiben", sagte Justizministerin Constanze Geiert (48, CDU).

Sachsen liegt bei der Bezahlung von Referendaren vorn. Die Justiz im Freistaat befindet sich in einem Generationswechsel. Laut Ministerium gehen bis 2030 mehr als die Hälfte aller Richter und Staatsanwälte in Rente.

"Wir müssen all die Jahrgänge, die jetzt bei uns sind, in Sachsen halten", sagte Geiert. Schon für Studierende seien die Bedingungen gut. Als Beleg nannte sie unter anderem die E-Klausur, die am Rechner geschrieben werden kann.

Sachsen hatte zudem 2023 als erstes Bundesland einen integrierten Bachelorgrad im Jurastudium eingeführt, was zusätzliche berufliche Perspektiven eröffnet.