Feuerinferno von Großröhrsdorf: Nach dem Statiker sind die Brandermittler in der Ruine

Großröhrsdorf - Schwierige Ermittlungen für die Polizei: Nach dem verheerenden Kirchenbrand in Großröhrsdorf konnten die Untersuchungen am Montag beginnen. Doch bis die Ursache geklärt ist, wird es wohl noch dauern.

"Nachdem er sie für die Brandursachenermittler freigegeben hatte, konnten diese ihre Arbeit aufnehmen", so Polizeisprecher Maximilian Funke (34). "Spezialisten des Landeskriminalamts unterstützten die Beamten. Sie setzen unter anderem eine Drohne ein, um sich einen Überblick über den Brandort zu verschaffen."

Als die Feuerwehr anrückte, stand der Dachstuhl schon komplett in Flammen. © Feuerwehr Wachau

"Der Einsatz wird vermutlich bis in die nächsten Tage andauern", so Funke. "Die Ursache des Feuerausbruchs ist weiterhin nicht geklärt. Die intensiven Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt."

Derweil gibt es auch bessere Nachrichten für die Kirchgemeinde: Bis Montagabend gingen bereits 46.600 Euro auf dem Spendenkonto für den Wiederaufbau der Kirche ein.

Auch aus der Politik wird der Wiederaufbau des bekannten Gotteshauses befürwortet.